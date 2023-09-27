فيديو - هالاند تحوّل الى شخصية الفاينكج .. لن تُصدّقوا كيف بدا

قام إيرلينج هالاند، باسترجاع تاريخ الفايكنج، بعد ظهوره وهو يرتدي زي واحد منهم في جلسة تصوير في بلاده النرويج، حيث يُمثّل هؤلاء ركنا أساسيا في الذاكرة.وأجمع رواد مواقع التواصل أنّ المظهر يليق بالنجم المميز، خصوصاً أن عدداً من مشجعي فريقه مانشستر سيتي الانجليزي، شوهدوا وهم يرتدون أزياء شهيرة في المباريات، تكريماً لتراث هالاند وبلاده.وظهر اللاعب مع مصور الفنون الجميلة الشهير ديفيد يارو في المياه الضحلة في مضيق نرويجي متجمد للحصول على فرصة التقاط صور غير عادية، خيث ظهر هالاند منتعلاً حذاءاً ومرتدياً غطاء صدر من الفرو، ويحمل فأسًاً ودرعاً تقليديين من الفايكنج، ويتدلى شعره الذهبي على شكل ذيل حصان على كتفيه.ووافق النجم النرويجي على جلسة التصوير هذه، على الرغم من أنّه يفضّل البقاء بعيداً عن الأضواء، لأنّ المبلغ الذي سيُجمع من بيعها سيذهب إلى الأعمال الخيرية في بلده الأم.