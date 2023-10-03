فيديو - اسهم نارية ومفرقعات قرب مقر إقامة ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على بطل الدوري الايطالي

أطلقت جماهير نادي نابولي الايطالي الاسهم النارية والمفرقعات خلال الليل قرب الفندق الذي يقيم فيه لاعبو نادي ريال مدريد الاسباني في المدينة الايطالية لازعاجهم.

ويحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على بطل الدوري الايطالي في المباراة التي تجمعهما الليلة (الثلاثاء) ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وكان ريال مدريد فاز في الجولة الاولى على يونيون برلين الالماني (1-0) وفاز نابولي على سبورتنغ براغا البرتغالي (2-1).