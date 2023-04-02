محمد رعد: مرشحنا قادر على العبور بالبلد

رعد في ذكرى شهيدين من شهداء "حزب الله": لانتخاب رئيس دون انتظار الاوامر الخارجية

نظم "حزب الله" احتفالين تكريميين في عربصاليم إحياء لذكرى شهيده محمد سلمان حرب، وفي وجبشيت إحياء لذكرى شهيده زيد جابر شبيب ورحيل محمد بهجة والد شهيده ذيب بهجة.



شارك في الإحتفالين رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون، علماء دين وشخصيات وفاعليات والأهالي.



ودعا رعد كل القوى السياسية الى "التفاهم الوطني والتفكير الجدي بالمصلحة الوطنية من أجل إنقاذ البلد". ولفت إلى "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار الاوامر الخارجية".



وقال: "نحن لسنا طامحين إلى تسلم سلطة في هذا البلد لكننا حريصون على أن تأتي سلطة تستجيب لتطلعات الناس، ولا نريد تفردا في إدارة شؤون الناس بل نحرص على شراكة الآخرين في إدارة هذه الشؤون لنضمن حسن التعامل مع الناس وحسن بناء الدولة".



وأضاف: "لا نريد دولة تقوم على التسول"، وسأل: "أين انتاجنا المحلي واقتصادنا القوي؟ أين سياساتنا الدفاعية والخارجية القوية والمحترمة والتي تفرض إحترام الموقف اللبناني. لا تنهض الدولة بعمل جناح بل تحتاج إلى جهود كل المواطنين وكل القوى السياسية".



وأشار رعد إلى أن "البلد لا ينهض على قواعد الكراهية والبغضاء في ما بين أبنائه".



وقال: "تعالوا نتصارح لنقيم بلدا قويا محترما يحفظ مصالح كل الناس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، تعالوا نتشارك في الدفاع عن بلدنا كل من موقعه وحيث يقدر، تعالوا نمنع الأجنبي من أن يتدخل في رسم سياساتنا الإقتصادية والإجتماعية والتربوية".



وأكد أن "المدخل إلى إعادة بناء مثل هذه الدولة هو انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن دعمنا مرشحا قادرا على أن يعبر بالبلد في هذه المرحلة بأكثر ما يمكن أن يتوهم المرء من إنجازات وبأقل ما يمكن أن يدفع من ضريبة".



وختم رعد: "منفتحون على الحوار مع الآخرين، لكن أين هو المرشح الآخر؟ حتى الآن الطرف الآخر لم يقدم ولم يدعم مرشحا له واضحا، هم يعطلون ويؤخرون هذا الإستحقاق ويراهنون على وصول كلمة سر من الخارج للبدء في هذا الإستحقاق، ونحن لا نراهن على الخارج بل نراهن على دعاء المخلصين من أبناء شعبنا".



وفي ختام الإحتفالين، أقيم مجلس عزاء عن أرواح شهيدي الحزب وجميع الشهداء والمؤمنين.