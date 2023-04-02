وائل أبو فاعور عن زيارة باريس: ليس هنالك ما هو سريع

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الى ان "زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى باريس كانت جيدة وكان النقاش عميقا ومهما، ونحن نستكمل اتصالاتنا في الداخل والخارج"، معتبرا أنه "ليس هنالك ما هو سريع، ونأمل ان تتقدم الامور وبالحد الادنى الكل بات يضع اوراقه على الطاولة، ووليد جنبلاط في ما يقوم به لا غاية لديه الا غاية وحيدة هي الخروج من هذا الوضع الذي نعيش فيه والبؤس الذي يعيشه المواطن اللبناني".كلام أبو فاعور جاء خلال رعايته لقاء مصالحة في بلدة الصويري في منزل المختار يوسف زيتون على أثر إشكال عائلي حصل معه، بحضور رئيس البلدية حسين عامر، رئيس بلدية الروضة ماجد القرعوني، رئيس بلدية المحيدثة مروان شروف، والمخاتير عدنان الصميلي فايز زيتون وناصر ابو زيد، العميد علي الطحان، كما حضر وكيل داخلية التقدمي عارف أبو منصور والوكيل السابق نواف التقي والمعتمد حسين ابو محمود، ومدير مكتب النائب أبو فاعور علي اسماعيل، اعضاء وكالة ومعتمدين ومديري فرع التقدمي في الصويري والروضة وفعاليات.وقال:"عسى أن تكون روحية المصالحة والعفو والتسامح والاخوة هي التي تغلب على مستوى البلد، لأننا نرى الظروف التي يعيش فيها لبنان"، لافتا الى ان "الحل الوحيد هو في انتخاب رئيس للجمهورية"، ومشيرا إلى أن "وليد جنبلاط يحاول من خلال اتصالاته الداخلية والخارجية، وسوف يستمر في مسعاه داخليا وخارجيا، للخروج من الازمة، لايجاد رئيس للجمهورية، ونحن نعرف ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون رئيسا وفاقيا، يوافق عليه إذا لم يكن كل المجلس النيابي فمعظمه، وأن يكون اصلاحيا وانقاذيا، وان يمتلك خاصتين او صفتين، الأولى ان يكون قادرا على جمع اللبنانيين، والثانية ان يكون قادرا على تصحيح علاقة لبنان مع الدول العربية، لانه بلا العرب لا إنقاذ ولا هوية، وهي ليست فقط مسألة انقاذ اقتصادي بل هذه هويتنا وهذا انتماؤنا".وتابع أبو فاعور: "أشكر حضوركم جميعا، فإن ما يربطنا بالصويري علاقة محبة وصداقة وأهلية، وعندما آتي الى هذه البلدة، فإنما أكون بين اهلي وناسي ومجتمعي، وهذا ما ينطبق على الاهل في بلدة الروضة"، مضيفا "المختار كلامه عميق، وصاحب مآثر وحكم نتزود منها، وفعاليات هذه البلدة هم شبكة أمان في هذه المنطقة، ونحن على تواصل وتنسيق مستمر، والتجارب مع الصويري كثيرة بدأت مع حوادث السير التي كانت تقع، واثبت فيها اهلها مروءتهم ونخوتهم وشجاعة مواقفهم وتسامحهم، ونحن نكبر بهذا الامر وندعو الى ان يعمم".وقال:"المشكلة اليوم هي غير مقصودة، وحصلت عفو خاطر"، وتوجه الى المختار وقال:"انت كريم ومسامح ومسؤوليتك تجاهنا وتجاه الشباب تفرض طي هذه الصفحة بما تشاء، لانك اعطيتنا المثل، وهذا خلاف عابر حصل بين الاهل، ونحن نشكر استقبالكم ونشكر دور رئيس البلدية حسين عامر والاخ الصديق ماهر، وكل الاخوة على جهودهم، لان هذا الموقف اليوم هو موقف رجولة وهذه الصفحة طويت".وكان تحدث في لقاء المصالحة رئيس بلدية الصويري حسين عامر الذي أكد "أهمية تعميم اجواء المصالحة والتسامح والعلاقات الطيبة"، معتبرا أن "ما حصل لم يكن مقصودا شاكرا لأبو فاعور على مبادرته ورعايته ودوره في ارساء روح المحبة والتسامح وبناء التفاهمات ان على مستوى البلدة او على مستوى المنطقة وعلى مساحة الوطن، كما تحدث رئيس بلدية الروضة ماجد القرعوني، فحيا المختار زيتون على موقفه المتسامح والذي يعبر عن اصالة وشجاعة وحكمة في هذه الظروف، واثنى على جهود النائب أبو فاعور وحرصه على سلامة المنطقة وأهلها ومساعيه الخيرة، فكلمة ترحيب وتأكيد على المصالحة وعلى التعاون، كما كانت كلمة للمختار زيتون اعرب فيها عن محبته للجميع ولروح المصالحة ولمكانة النائب ابو فاعور المقدرة عند الجميع، ثم كلمة لمختار بلدة مجدل عنجر ناصر ابو زيد التي شدد خلالها على تعميم هذه الاجواء الايجابية، فكلمة لمحمد سعيد الصميلي أشاد فيها بالاجواء الايجابية بين جميع مكونات البلدة، داعيا الى وحدة الموقف والى خدمة البلدة والمنطقة.