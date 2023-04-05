الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

محليات

"الاخبار": لائحة بكركي تتوسّع إلى 16 اسماً

2023-04-05 | 01:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الاخبار&quot;: لائحة بكركي تتوسّع إلى 16 اسماً
"الاخبار": لائحة بكركي تتوسّع إلى 16 اسماً

"الاخبار": لائحة بكركي تتوسّع إلى 16 اسماً

ذكرت صحيفة "الاخبار" ان البطريرك الراعي لم يوقف "محرّكاته" باتجاه بقية القوى السياسية، وهو بعث أمس برسائل إلى عدد منها، أبرزها حزب الله والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ضمّنها لائحة بأسماء 16 مرشحاً للرئاسة، بما فيها الأسماء الـ11 التي سبق أن جمعها الموفد البطريركي المطران أنطوان بو نجم (جوزيف عون، سليمان فرنجية، ميشال معوض، إبراهيم كنعان، جهاد أزعور، زياد بارود، روجيه ديب، صلاح حنين، جورج خوري، فريد الياس الخازن ونعمة افرام)، إضافة إلى أربعة أسماء جديدة عرف منها الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، ورجل الأعمال المقيم في الولايات المتحدة فيليب زيادة الذي تردّد أنه طرح كتسوية في حوار جانبي غير مباشر بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

وعُلم أن الراعي أرفق لائحته بدعوة "الشركاء في الوطن"، إما إلى إضافة أسماء جديدة على اللائحة أو إرسال لائحة موجزة من ثلاثة أسماء. وقد كان جواب بري وحزب الله أنهما يدعمان ترشيح فرنجية، وليسا في وارد الدخول في لعبة الأسماء المفتوحة.

وكان الراعي بحث الملف الرئاسي مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وكان لافتاً أن الراعي عقد خلوة خاصة مع غريو بعد اللقاء الموسع في حضور المساعدين. وقد أبلغت السفيرة الفرنسية البطريرك الماروني أن بلادها تواصل مساعيها للوصول إلى تسوية، وأن البحث في ترشيح فرنجية قائم، وأن النتيجة النهائية رهن تطورات الفترة المقبلة.
مقالات ذات صلة
"الاخبار": لائحة بكركي تتوسّع إلى 16 اسماً

محليات

لائحة

بكركي

تتوسّع

اسماً

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الجمهورية": في هذه الحالة يمكن ان تعقد غداً..
ميقاتي: تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية يضع البلد أمام خطر الانحلال الكامل

اقرأ ايضا في محليات

ادي معلوف : في حال التسوية رست على انتخاب جوزيف عون او سليمان فرنجية سنذهب الى المعارضة
Play Play
05:36
Play

ادي معلوف : في حال التسوية رست على انتخاب جوزيف عون او سليمان فرنجية سنذهب الى المعارضة

ادي معلوف : في حال التسوية رست على انتخاب جوزيف عون او سليمان فرنجية سنذهب الى المعارضة

05:36

ادي معلوف : في حال التسوية رست على انتخاب جوزيف عون او سليمان فرنجية سنذهب الى المعارضة

ادي معلوف : في حال التسوية رست على انتخاب جوزيف عون او سليمان فرنجية سنذهب الى المعارضة

الراعي للنواب المسيحيين في عظة القداس بعد خلوة بيت عنيا : ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟
Play Play
05:16
Play

الراعي للنواب المسيحيين في عظة القداس بعد خلوة بيت عنيا : ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟

سأل البطريرك الراعي النواب المسيحيين في عظة القداس بعد خلوة بيت عنيا : "بماذا جعلتم الشعب يتقدم، أيّ قوى إيجابية حرّرت، ماذا أنتجت في المسؤولية؟ ماذا فعلت لانتخاب رئيس للجمهورية؟".
وقال: " السياسة التي تمارس السلطة بطريقةٍ خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالاخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور".

05:16

الراعي للنواب المسيحيين في عظة القداس بعد خلوة بيت عنيا : ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟

سأل البطريرك الراعي النواب المسيحيين في عظة القداس بعد خلوة بيت عنيا : "بماذا جعلتم الشعب يتقدم، أيّ قوى إيجابية حرّرت، ماذا أنتجت في المسؤولية؟ ماذا فعلت لانتخاب رئيس للجمهورية؟".
وقال: " السياسة التي تمارس السلطة بطريقةٍ خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالاخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
رياضات قتالية
شباب و كشافة
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023