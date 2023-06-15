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محليات

المرتضى: عن ترشيح ازعور "صاحب الحاجة أرعن"

2023-06-15 | 02:34
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المرتضى: عن ترشيح ازعور &quot;صاحب الحاجة أرعن&quot;
المرتضى: عن ترشيح ازعور "صاحب الحاجة أرعن"


 كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه على تويتر تغريدةً بعنوان"صاحب الحاجة ارعن"، قال فيها:"جهاد أزعور اغواه حبّ الظهور، وراودت من وراءه فكرة محاولة "حرق" سليمان فرنجيه. كلّفوه بهذه المهمة فقبلها وسار لتنفيذ الدور الذي رسمه بعض الخارج مع "تعساء الحظ وخائبي الرجا" في الداخل، فارتدى حزاماً ناسفاً وفجّر نفسه في ساحة نزالٍ انتخابي مع الوزير فرنجيه ساعياً الى تفجير فرص الأخير، فهلك، امّا سليمان بيك فلم يمسّه سوء بل خرج من النزال اكثر ثباتاً وتألقاً".
وتابع المرتضى:" ‏الخارج الذي جيّش للأزعور  لا يريد الخير للبنان. وعلى البعض مراجعة رهاناته الخاسرة والخاطئة والإحتكام للعقل عندها سوف يقتنع الجميع ان الوزير ‎سليمان فرنجيه صادقٌ وحرٌّ ومقدامٌ ووطنيٌّ، حريصٌ على الوجود المسيحي الفاعل، مصدر طمانينة وأمل للكلّ ومنفتحٌ على العالم اجمع ما عدا اسرائيل."
وختم المرتصى:" ‏سليمان فرنجيه هو الرئيس القادم للجمهورية، بقوة الله ورضاه، وسيقود البلاد الى شاطىء الأمان ويقود اللبنانيين الى التلاقي من جديد، ويحمي البلاد والعباد من مكائد الشرّ."
 
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