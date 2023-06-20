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وزير السياحة يُطالب وزير الاقتصاد بالاعتذار .. وإلّا!
2023-06-20 | 08:11
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وزير السياحة يُطالب وزير الاقتصاد بالاعتذار .. وإلّا!
افادت معلومات "الجديد" بأن الوزير وليد نصار سيتقدم بشكوى قدح وذم بحق وزير الاقتصاد أمين سلام اذا ما لم يتقدم الاخير باعتذار في جلسة مجلس الوزراء غدا.
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بالاعتذار
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