محمد شقير : السعودية لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية وأزمة النزوح السوري هي المشكلة الكبرى التي سيواجهها الرئيس المقبل 

بوحبيب لـ"الرئيس" رداً على سؤال ان اصبحت حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كبيرة في الانتخابات الرئاسية : لم يحسم شيء حتى الآن واللي سمعناه من السعوديين الاسبوع الماضي ان من يأتي "اهلا وسهلا ونتعامل معه حسب سياسته وقطر مرتاحة لان السعودية اتخذت هذ