الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

"اللواء": نقاط ثلاث بحثها لودريان مع حزب الله

2023-06-26 | 01:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;اللواء&quot;: نقاط ثلاث بحثها لودريان مع حزب الله
"اللواء": نقاط ثلاث بحثها لودريان مع حزب الله

"اللواء": نقاط ثلاث بحثها لودريان مع حزب الله

اعتبرت مصادر مقربة من "الثنائي الشيعي" لصحيفة "اللواء"  أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان  تحدث باستطلاع مع الفريق المعارض لوصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وتنسيقه مع فريق حزب الله.

وحسب المصادر فإن ما بحث مع الحزب تناول 3 نقاط:

الاولى: ما هي حظوظ مبادرة «فرنجية-سلام» بعد جلسة ١٤ حزيران، وما هي الوسائل والافكار التي يملكها حزب الله ويستطيع تقديمها في اطار زيادة فرص نجاح هذه المبادرة.

الثانية: ما هو استعداد حزب الله للمشاركة بحوار «لبناني-لبناني» بجدول اعمال ببند وحيد متعلق بالملف الرئاسي، وليس حوارا موسعا على نسق مؤتمر «سان كلو» او «الدوحة»، سائلا الحزب عن ملاحظاتهم على جدول الاعمال المطروح والنقاط التي يريد ان يتضمنها.

الثالثة: التأكيد على استمرار تمسك فرنسا بخيار فرنجية وسعيها بحسب كلام مبعوثها الى ايجاد الفرص المناسبة للدفع بهذا الخيار الى الامام، رغم ادراكه بصعوبة المهمة وابلاغه الحزب بذلك، ومن قبيل التشديد على الموقف الفرنسي، لم يطرح لودريان اية خيارات بديلة لفرنجية، كما لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد فكرة المرشح الثالث، ولم يأت على ذكر قائد الجيش جوزف عون.

مقالات ذات صلة
"اللواء": نقاط ثلاث بحثها لودريان مع حزب الله

محليات

جان ايف لودريان

لودريان

حزب الله

سليمان فرنجية

فرنجية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
موظفو الإدارة العامة: تمديد الإضراب اليوم وغدا والخطوات المقبلة بعد الأضحى
"الاخبار"... لودريان: صعوبات لا تسقط فرنجية

اقرأ ايضا في محليات

مراسل "الجديد": احراق عدد من الآليات التابعة لبلدية القرقف في عكار
Play
03:25

مراسل "الجديد": احراق عدد من الآليات التابعة لبلدية القرقف في عكار

مراسل "الجديد": احراق عدد من الآليات التابعة لبلدية القرقف في عكار

03:25

مراسل "الجديد": احراق عدد من الآليات التابعة لبلدية القرقف في عكار

مراسل "الجديد": احراق عدد من الآليات التابعة لبلدية القرقف في عكار

احتفال في بعلبك تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" .. الحاج حسن: للاقتصاص ممن يعملون على نشر آفة المخدرات
03:08

احتفال في بعلبك تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" .. الحاج حسن: للاقتصاص ممن يعملون على نشر آفة المخدرات

احتفال في بعلبك تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" .. الحاج حسن: للاقتصاص ممن يعملون على نشر آفة المخدرات

03:08

احتفال في بعلبك تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" .. الحاج حسن: للاقتصاص ممن يعملون على نشر آفة المخدرات

احتفال في بعلبك تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" .. الحاج حسن: للاقتصاص ممن يعملون على نشر آفة المخدرات

القاضي الشرتوني لـ"النهار": حادثة الرصاصة الطائشة وقعت قبل أسبوعين
03:02

القاضي الشرتوني لـ"النهار": حادثة الرصاصة الطائشة وقعت قبل أسبوعين

القاضي الشرتوني لـ"النهار": حادثة الرصاصة الطائشة وقعت قبل أسبوعين

03:02

القاضي الشرتوني لـ"النهار": حادثة الرصاصة الطائشة وقعت قبل أسبوعين

القاضي الشرتوني لـ"النهار": حادثة الرصاصة الطائشة وقعت قبل أسبوعين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023