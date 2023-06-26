الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر فيديو يوثق فيه إسقاط المسيرة الإسرائيلية.. ويكشف مواصفاتها

أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية أن المقاومة أسقطت عند الساعة ١٢ من ظهر اليوم الاثنين، بالأسلحة المناسبة، طائرة مسيّرة إسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوب لبنان. الطائرة المسيّرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة، وحلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى حوالي7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون.



وأشار الإعلام الحربي في بيان إلى أن الصور تُظهِر كيف حاول العدو الإسرائيلي إستعادة السيطرة على الطائرة المسيّرة بعد إصابتها دون أن ينجح بذلك.



ولفت البيان إلى أن الطيارة من نوع R - Copter 1000، طولها ١٧٠ سم، عرضها ٢٠٠ سم، ومزوّدة بكاميرتين ذات جودة عالية.