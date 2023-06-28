كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة مئوية في بيروت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من نسبة الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.

الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود في الداخل بحيث تكون دون معدلاتها الموسمية. مع نسبة رطوبة مرتفعة يتشكّل معها الضباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة .

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل ووارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل. كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فتزيد من نسبة الشعور بالحر كما يتشكّل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.