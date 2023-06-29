زياد شبيب: كل الاتفاقات السياسية في لبنان "تحاصصية"

اعلنت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، في بيان أنه "في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة السّجناء الفارّين من النظارات والسّجون، وبعد أن تمكّن عدد من الموقوفين من الفرار من داخل سجن صور بتاريخ 20-4-2023، كثفت الشّعبة عمليات البحث والمراقبة لتحديد مكان اختبائهم والعمل على توقيفهم".