زياد شبيب: كل الاتفاقات السياسية في لبنان "تحاصصية"

اعلنت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، في بيان أنه "في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة السّجناء الفارّين من النظارات والسّجون، وبعد أن تمكّن عدد من الموقوفين من الفرار من داخل سجن صور بتاريخ 20-4-2023، كثفت الشّعبة عمليات البحث والمراقبة لتحديد مكان اختبائهم والعمل على توقيفهم".
غرّدت النائب نجاة عون صليبا على حسابها عبر تويتر ، كاتبة: "تم إحالة ملف السفير رامي عدوان إلى القضاء اللبناني بعد اتهامه بالتحرش والتعنيف من قبل موظفتين سابقتين في السفارة اللبنانية في فرنسا".
أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب صلاة عيد الاضحى في مسجد بلدة لبايا - البقاع الغربي.