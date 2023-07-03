التجمع الديموقراطي: لمعاقبة قتلة الشابين من بشري



تقدم فرع الشمال في "التجمع الوطني الديموقراطي" في بيان، "بتعازيه الحارة من ذوي الشابين الضحيتين من أبناء بلدة بشري"، داعيا "السلطات المعنية، الى حل مشكلة الحدود بين قرى المنطقة ولجم السلاح المتفلت".

و حمل "مسؤولية الحادث الى اهمال السلطة المتمادي وعدم حسم القضاء لقضية الخلافات الحدودية بين بلدات المنطقة والقرى المحيطة بها".

وتمنى على "أهالي المنطقة، التحلي بأعلى درجات المسؤولية والوعي والحكمة وتحكيم لغة العقل، وعدم الانجرار الى دعوات البعض الذي يحاول إشعال فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، مطالبا "الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرك الفوري للقبض على المجرمين ومعاقبتهم امام القضاء المختص".