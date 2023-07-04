الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

جعجع بحث مع نوابه الدعوات المتكرِّرة للحوار

2023-07-04 | 04:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جعجع بحث مع نوابه الدعوات المتكرِّرة للحوار
جعجع بحث مع نوابه الدعوات المتكرِّرة للحوار


عقد تكتل "الجمهورية القوية" عبر تطبيق "زوم"، اجتماعه الدوري في معراب برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حيث تركّز البحث حول الدعوات المتكرِّرة للحوار .
 وأكد المجتمعون" أنّ التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة بغية  الوصول إلى حلول مشتركة هو عمليّة غش موصوفة ، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى ، من الأمن وسواه قد تمّ، في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي "اتفاق الطائف".
وتابع المجتمعون "بناءً على ذلك، إنّ أيّ دعوة إلى الحوار حول الملفّات الأساسيّة واستطرادًا أيّ تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدًا مجلس النواب المُناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضًا  تنصل علني من ثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيّين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف."
واذ شدّد المجتمعون  على أن "الحوار حول الملفات التفصيلية واليومية، من هيئة عامة ولجان نيابية وسواها ، يجب حصوله حصرًا ضمن الأطر الدستوريّة، تمامًا كالملفات التنفيذيّة التي يجب طرحها في مجلس الوزراء."
ورأى المجتمعون أن "الحوار الذي تُريده الممانعة لا يهدف إلّا إلى الإنقلاب على "الطائف" ونسف الدستور اللبناني، بما يُعاكس النظام والانتظام العام، كترسيخ الثلث المعطّل لفئة معيّنة، والتوقيع الثالث، ومصادرة القرار الاستراتيجي للدولة بما يُناقض جوهر ومندرَجات اتفاق الطائف."
كما أعلن المجتمعون إلتزام "القوّات اللبنانيّة"  بوثيقة الوفاق الوطني وبالمؤسّسات الدستورية، فضلاً عن عدم رفضها الحوار كمبدأ وتلجأ إليه دائمًا من خلال المباحثات الجانبيّة وضمن الأطر المؤسساتيّة الدستوريّة، أوضحوا أن" مواجهة التعطيل واستنباط الحلول للأزمات، لا تكون من خلال جلسات غير دستورية تحت مُسمّى "الحوار" بل في المؤسّسات الدستورية وعبر الآليات القانونية التي تترجم بدورات انتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب الرئيس العتيد."
مقالات ذات صلة
جعجع بحث مع نوابه الدعوات المتكرِّرة للحوار

محليات

سمير جعجع

القوات اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث اعتداءات "إسرائيل" على جنين
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا

اقرأ ايضا في محليات

معلومات "الجديد": القضاء الفرنسي يصدر قرارا بتثبيت الحجز على املاك رياض سلامة وممتلكاته في فرنسا واوروبا
08:36

معلومات "الجديد": القضاء الفرنسي يصدر قرارا بتثبيت الحجز على املاك رياض سلامة وممتلكاته في فرنسا واوروبا

معلومات "الجديد": القضاء الفرنسي يصدر قرارا بتثبيت الحجز على املاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وممتلكاته في فرنسا واوروبا

08:36

معلومات "الجديد": القضاء الفرنسي يصدر قرارا بتثبيت الحجز على املاك رياض سلامة وممتلكاته في فرنسا واوروبا

معلومات "الجديد": القضاء الفرنسي يصدر قرارا بتثبيت الحجز على املاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وممتلكاته في فرنسا واوروبا

حمـاس: مـقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستنوّع من أدواتها وتوسّع من بقعتها
08:17

حمـاس: مـقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستنوّع من أدواتها وتوسّع من بقعتها

حمـاس: مـقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستنوّع من أدواتها وتوسّع من بقعتها ثأراً لدماء الشهـداء وحماية للمسجد الأقصى المبارك من مخططات التهويد ولن تنكسر إرادة شعبنا ومقـاومتنا مهما تجبّر الاحتلال، بل سيزداد عنفوان شبابنا الثائر في كل فلسطين، وسيرى العدو بأسهم وصنيعهم

08:17

حمـاس: مـقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستنوّع من أدواتها وتوسّع من بقعتها

حمـاس: مـقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستنوّع من أدواتها وتوسّع من بقعتها ثأراً لدماء الشهـداء وحماية للمسجد الأقصى المبارك من مخططات التهويد ولن تنكسر إرادة شعبنا ومقـاومتنا مهما تجبّر الاحتلال، بل سيزداد عنفوان شبابنا الثائر في كل فلسطين، وسيرى العدو بأسهم وصنيعهم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023