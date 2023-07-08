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محليات

وفاة مطلق النار على مسجد بر الياس

2023-07-08 | 13:38
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وفاة مطلق النار على مسجد بر الياس
وفاة مطلق النار على مسجد بر الياس
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وفاة مطلق النار على مسجد بر الياس

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يزبك دعا الى انتخاب رئيس لتنتظم المؤسسات وتنطلق الدولة
15:54

يزبك دعا الى انتخاب رئيس لتنتظم المؤسسات وتنطلق الدولة

دعا رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك المسؤولين الى أن "يتحركوا باتجاه لقاء وحوار للخروج من هذا الضياع وانتخاب رئيس للجمهورية لتنتظم المؤسسات وتنطلق الدولة بكل قوة لبسط الأمن والسلام والعدالة"، وامل خلال لقاء لعشائر وفاعليات البقاع، حضره النائبان حسين الحاج حسن وايهاب حماده، وفد من قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل" في البقاع، في منطقة مرجحين - قضاء الهرمل، ان "يتم هذا الأمر في اقرب وقت ممكن".

15:54

يزبك دعا الى انتخاب رئيس لتنتظم المؤسسات وتنطلق الدولة

دعا رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك المسؤولين الى أن "يتحركوا باتجاه لقاء وحوار للخروج من هذا الضياع وانتخاب رئيس للجمهورية لتنتظم المؤسسات وتنطلق الدولة بكل قوة لبسط الأمن والسلام والعدالة"، وامل خلال لقاء لعشائر وفاعليات البقاع، حضره النائبان حسين الحاج حسن وايهاب حماده، وفد من قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل" في البقاع، في منطقة مرجحين - قضاء الهرمل، ان "يتم هذا الأمر في اقرب وقت ممكن".

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