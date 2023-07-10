كلمة لجبران باسيل الثلاثاء

يطلّ رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل غداً في كلمة له بعد اجتماع التكتل بعد الظهر، ستتناول الملفات المفصلية الراهنة.