بوشكيان:" للالتزام بالمواصفات والدقة في التسليم"

تفقد وزير الصناعة جورج بوشكيان مؤسسة HMH Machinery لتصنيع المولدات الكهربائية في دير الزهراني حيث استقبله صاحب المعمل حسن حسين. وجال في أرجاء المصنع وأقسام التصنيع، والتقى العمال. وأبدى إعجابه بمدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والدقة في العمل.

وهنّأ بوشكيان حسين على الجهود التي يبذلها، داعياً الصناعيين الى الإبقاء على أعلى درجات المواصفات والنوعية والتسليم بحسب الروزنامة والجداول المتبادلة، وذلك للمحافظة على الصدقية وعلامة الجودة اللبنانية.

وردّ حسين بكلمة شكر فيها الوزير بوشكيان على الزيارة، مؤكدا على العمل وفق إرشادات وزارة الصناعة التي تعتبر مرجعاً لكل صناعي، كما هي حامية للقطاع الانتاجي وراعية له. وأوضح أن قطاع المولدات الكهربائية أصبح متطوراً جداً ويلبي حاجة السوق الداخلية، إضافة إلى تغطية حاجة عدد من الدول العربية والآسيوية والافريقية والأوروبية.