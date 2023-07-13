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محليات

نقابة موظفي الخليوي تعلن تعليق الاضراب

2023-07-13 | 02:59
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نقابة موظفي الخليوي تعلن تعليق الاضراب
نقابة موظفي الخليوي تعلن تعليق الاضراب

أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي تعليق التوقف عن العمل "بعد ما التزمت إدارتا ألفا وتاتش تطبيق عقد العمل الجماعي وانصاف جميع الموظفين".

واشارت النقابة في بيان لها الى انه "بناءً على الاجتماعات والاتصالات التي جَرَت بين النقابة وإدارتي ألفا وتاتش حتى ساعة متأخِّرة، والتي نَتَجَ عنها تأكيدُ مجلس إدارة كل من الشركتين على إنصافِ جميع الموظَّفين، وفقاً لعقدِ العملِ الجماعيّ، نهاية هذا الشهر، والسعيّ المستمرّ لتحقيقِ الأقصى من القيمة الفعليّة للرواتب تباعاً، لذلك، تُعلِنُ النقابة تعليقَ التوَقُّف عن العمل وتطلب من جميع الموظَّفين مزاولة أعمالهِم كالمُعتاد بدءًا من اليوم الخميس".

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نقابة موظفي الخليوي

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