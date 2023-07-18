حضانة الجديدة: قرار قضائي بحق المعنِّفة والمالكة

أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق صاحبة الحضانة توني مهنا والمربية دجيني بشارة الخوري، الموقوفتين في قضية الاعتداء على الاطفال في حضانة Gardereve- الفنار، والتي ضج بها الرأي العام، وذلك خلال جلسة عُقدت في قصر بعبدا اليوم.