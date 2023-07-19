عباس ابراهيم عرض الاوضاع مع السفير الإيراني

هنأ المجلس الوطني الارثوذكسي، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، "إخواننا المسلمين اللبنانيين الشركاء بالوطن"، راجيا من الله "اعادة اللحمة الوطنية تحت راية العلم اللبناني بعيدا عن المصالح والصراعات الخارجية والحزبية والطائفية".
اقليم الخروب - اندلع حريق كبير في ضهور بلدة الرميلة الساحلية في اقليم الخروب، وأتى على مساحات من الاعشاب واشجار الزيتون، وتوجهت آلية اطفاء للدفاع المدني من مركز شحيم لاخماده.
أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان، الى انه "أصبح من الثابت والجلي موقف أصدقاء لبنان الذين التقوا في الدوحة، في إطار اللجنة الخماسية يوم الاثنين الماضي، والذي تظهر في بيان ارتكز على الدستور اللبناني والقرارات الدولية ومقررات جامعة الدول العربية والأولوية اللبنانية السيادية والإصلاحية لأي رئيس جمهورية وسلطة سياسية، وبالتالي هذا البيان أسقط نهائيا محاولة بعض من هم في الداخل، ولا سيما محور الممانعة، الرهان على موقف أصدقاء لبنان إما لانتخاب مرشح الممانعة أو لانتزاع مكاسب غير مشروعة، بغية إنهاء تعطيلهم للانتخابات الرئاسية".