علي عواض العسيري : الموقف السعودي ثابت فيما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية

أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي بياناً جاء فيه: ​"لم تفاجئنا السلطة ومسؤولوها في التذاكي والتشاطر من أجل سلب المعلمين حقوقهم والانقضاض على رواتبهم ولكن ليس بهذه الوقاحة وقلة الضمير التي أتت في مشروع الموازنة عن سابق تصور وتصميم.