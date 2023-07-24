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محليات

"الاخبار": اتصالات روسية مع جنبلاط في الملف الرئاسي

2023-07-24 | 01:15
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&quot;الاخبار&quot;: اتصالات روسية مع جنبلاط في الملف الرئاسي
"الاخبار": اتصالات روسية مع جنبلاط في الملف الرئاسي

أشارت مصادر مطّلعة لصحيفة "الاخبار" إلى جهود خارجية تُبذل مع النائب السابق وليد جنبلاط، علماً أن الأخير يعمد في الفترة الأخيرة إلى إحالة المتصلين به إلى نجله النائب تيمور جنبلاط.

  وقالت المصادر إن الجهة الخارجية التي تتواصل مع فريق جنبلاط بشأن الملف الرئاسي هي روسيا، والتي تبين أنها أبلغت عدداً من العواصم العربية المعنيّة بلبنان دعمها لوصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية.

 وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثار الموضوع في اجتماع سابق مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وحمّله رسالة مباشرة بهذا الموضوع من الرئيس فلاديمير بوتين إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وبحسب المصادر فإن موسكو لم تتلقَّ أي جواب سعودي على طرحها، لكنها تعتبر أنه يمكن للحوار مع جنبلاط إحداث اختراق جدّي.

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