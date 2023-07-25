رئيس بلدية صيدا محمد السعودي يستقيل

حسم رئيس بلدية صيدا، محمد السعودي، عدم إكمال ولايته الثانية الممدّدة، وأعلن، صباح اليوم، من مكتب محافظ الجنوب منصور ضو، المضيّ في تنفيذ قرار استقالته الذي طال أمده بين أخذ ورد لنحو ثمانية أشهر، بعدما خطّ استقالته بكتاب أوّل في 12 كانون الأول من العام الماضي في مكتب المحافظ ضو في سرايا صيدا.