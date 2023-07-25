رئيس بلدية صيدا محمد السعودي يستقيل
حسم رئيس بلدية صيدا، محمد السعودي، عدم إكمال ولايته الثانية الممدّدة، وأعلن، صباح اليوم، من مكتب محافظ الجنوب منصور ضو، المضيّ في تنفيذ قرار استقالته الذي طال أمده بين أخذ ورد لنحو ثمانية أشهر، بعدما خطّ استقالته بكتاب أوّل في 12 كانون الأول من العام الماضي في مكتب المحافظ ضو في سرايا صيدا.
وتريّث الأخير حينذاك في توقيع قبولها، إفساحاً في المجال أمام السعودي لقراءة جدية استنفذ خلالها كلّ السبل الإيجابية التي تستدعي بقاءه في رئاسة البلدية، فكان 21 حزيران من هذا العام موعداً أخيراً لتدوين استقالته للمرة الثانية والمضيّ بها جدياً اليوم في 25 تموز، بعدما وقّعها المحافظ ضو معلناً قبولها رسمياً، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.