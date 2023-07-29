كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض إضافي في درجات الحرارة وفي نسبة الرطوبة، ترافقها رياح ناشطة أحياناً مما يخفّف من حدة الشعور في الحر.