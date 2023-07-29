كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض إضافي في درجات الحرارة وفي نسبة الرطوبة، ترافقها رياح ناشطة أحياناً مما يخفّف من حدة الشعور في الحر.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض إضافي في درجات الحرارة وفي نسبة الرطوبة، يرافقها رياح ناشطة أحياناً ممّا يخفف من حدة الشعور في الحر.
الأحد: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض اضافي في درجات الحرارة (بخاصة الحرارات الدنيا) على الجبال وفي الداخل بحيث تعود إلى معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل.
الإثنين: غائم جزئيّاً إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها على الساحل، أما الرياح فتكون ناشطة أحياناً.