محافظ الجنوب: استمرار توقف العمل في سرايا صيدا غداً





أعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان "استمرار توقف عمل الإدارات الرسمية في سرايا صيدا يوم غد الثلاثاء، بسبب عدم استقرار الأوضاع الامنية في المدينة جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة".