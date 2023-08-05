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المكتب الاعلامي لميقاتي : الاتصالات السياسية والامنية لمعالجة احداث مخيم عين الحلوة قطعت اشواطا متقدمة، والامور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الامن او استهداف المواطنين والمقيم
المكتب الاعلامي لميقاتي : الاتصالات السياسية والامنية لمعالجة احداث مخيم عين الحلوة قطعت اشواطا متقدمة، والامور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الامن او استهداف المواطنين والمقيم
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محليات

إطلاق نار على شاب في ساحة النجمة في صيدا

2023-08-05 | 03:23
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إطلاق نار على شاب في ساحة النجمة في صيدا
إطلاق نار على شاب في ساحة النجمة في صيدا

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجهولا يستقل دراجة نارية أطلق النار من مسدس حربي على شاب في ساحة النجمة في صيدا.

وقد اصيب الشاب بجروح وتم نقله الى أحد مستشفيات صيدا للمعالجة، فيما لم تعرف الاسباب بعد.
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