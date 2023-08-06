الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟

2023-08-06 | 05:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟
كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان أن "يكون الطقس يوم غد قليل الغيوم، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرارٍ بدرجات الحرارة، كما وتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد".

وجاء في النشرة أنّ في الحال العامة طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة فوق معدلاتها بشكل محدود في الداخل وتبقى ضمن معدلاتها على الساحل يرافقها رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية، بينما معدل شهر آب لدرجات الحرارة في بيروت بين 25 و 33 درجة وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.

مع ملاحظة أنّه لا صحة للانباء التي تروّج على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرّض لبنان لموجة حرّ تتخطى فيها درجات الحرارة الـ40 درجة، بل طقس صيفي معتاد مع رطوبة متوسطة حتى الاسبوع المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما تبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل أما الرياح تبقى ناشطة وتصل أحيانا الى 50 كلم/س في بعض المناطق الشمالية"، أمّا يوم غد الإثنين فقليل الغيوم يتحول بعد الظهرالى غائم جزئيا مع ضبابٍ على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما وتنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال البلاد.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاضٍ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل الشمالي والجنوبي حيث تعود الى معدلاتها وارتفاعها في الداخل وعلى الجبال وتبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية، أمّا الأربعاء فقليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة.

وأوضحت أنّ درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من فوق الجبال 19 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة، والرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و 50 كم/س خاصة شمال البلاد.
 
مقالات ذات صلة
كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟

محليات

الطقس في لبنان

مصلحة الأرصاد الجوية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
علي حمادة : هناك خوف من امتداد الاشتباكات إلى سائر المخيمات
قوى الامن: توقيف شخص اعتدى على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد استدراجها إلى منزله

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023