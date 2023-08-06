كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟

وجاء في النشرة أنّ في الحال العامة طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة فوق معدلاتها بشكل محدود في الداخل وتبقى ضمن معدلاتها على الساحل يرافقها رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية، بينما معدل شهر آب لدرجات الحرارة في بيروت بين 25 و 33 درجة وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.مع ملاحظة أنّه لا صحة للانباء التي تروّج على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرّض لبنان لموجة حرّ تتخطى فيها درجات الحرارة الـ40 درجة، بل طقس صيفي معتاد مع رطوبة متوسطة حتى الاسبوع المقبل.الطقس المتوقع في لبنان اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما تبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل أما الرياح تبقى ناشطة وتصل أحيانا الى 50 كلم/س في بعض المناطق الشمالية"، أمّا يوم غد الإثنين فقليل الغيوم يتحول بعد الظهرالى غائم جزئيا مع ضبابٍ على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما وتنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال البلاد.الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاضٍ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل الشمالي والجنوبي حيث تعود الى معدلاتها وارتفاعها في الداخل وعلى الجبال وتبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية، أمّا الأربعاء فقليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة.وأوضحت أنّ درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من فوق الجبال 19 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة، والرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و 50 كم/س خاصة شمال البلاد.