كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل و في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:



-الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها حتى يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر .



معدل شهر آب: معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة، وفي زحــلـة بين 18 و 35 درجة مئوية.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي الى سوء الرؤية.



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.



السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات و في الداخل حيث تلامس ال 40 درجة، مع رطوبة مرتفعة تلامس ال %90 مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.



الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تلامس ال 41 درجة في الداخل مع بقاء خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية، ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر.