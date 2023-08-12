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محليات

بيانٌ لوزارة المالية حول أمانات السجل العقاري

2023-08-12 | 04:37
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بيانٌ لوزارة المالية حول أمانات السجل العقاري
بيانٌ لوزارة المالية حول أمانات السجل العقاري

أعلنت وزارة المالية في بيان، أنه و"بعد الإقفال القسري الخارج عن إرادتها لعدد من أمانات السجل العقاري في أكثر من منطقة، ستبدأ بمعاودة العمل في الأيام المقبلة، بعد جهود بذلتها مع المعنيين، إضافة الى إجراءات وظيفية قامت بها بما يتلاءم مع تسيير العمل تباعا وبشكل منتظم".

 ولفتت الوزارة الى أن "بدايات العمل ستتركز على إنجاز المعاملات المتراكمة ما قبل فترة الإقفال لتعاود بعدها استقبال المراجعات الجديدة في مرحلة تالية".
 وتابعت: "إن وزارة المالية إذ تتفهم التذمر الذي صدر عن أكثر من جهة، جراء التعطيل الذي اصاب واحدا من المرافق الحيوية في الدولة، فهي بدورها تعتبر نفسها من المتضررين نظرا للخسائر التي تتكبدها خزينة المالية العامة إزاء هذا الإقفال، وبالتالي فهي تعول على جهود موظفيها وأدائهم ومناقبيتهم اللذين يحظيان من الوزارة بثقة وتقدير عاليين، من أجل إعادة تسيير هذا المرفق الحيوي، واسترجاع دوره الذي تراجع لأكثر من سبب".
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محليات

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السجل العقاري

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