الراعي: نتألم مع أهالي الكحالة بعد سقوط فادي بجاني





أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى انه " نتألم ونحزن مع أهالي عين إبل الأعزّاء بعد قتل عزيز على قلوبهم ناضل معهم في سنوات الصمود والنضال وهو المرحوم الياس الحصروني، كما نحزن ونتألم مع أهالي الكحالة الأعزاء بعد سقوط فادي بجاني ضحية شاحنة الأسلحة التابعة لحزب الله ويؤلمنا أيضاً سقوط ضحيّة من صفوفه".



وفي عظته خلال القداس الالهي بمناسبة تدشين مذبحي كنيسة أم المراحم وكابيلا القديس شربل في القعقور، أكد الراعي انه "لن نخرج عن الدولة ولن ننزلق عن العيش بدونها والاحتكام الى غيرها ونطالب جميع مكوّنات البلد والاحزاب ان ينتظموا تحت لواء الدولة وعلى الاخص بشأن استخدام السلاح فلا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة"