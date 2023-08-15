جثة مرمية في ساقية على طريق الغازية

عُثر صباح اليوم على جثة رجل خمسيني قرب المجبل على طريق الغازية مرمية في ساقية ومُصابة بضربة قوية من جهة اليمين.

افادت الوكالة الوطنية للاعلام انه

وقد حضرت الى المكان فرق الإسعاف والقوى الأمنية، بانتظار حضور الأدلة الجنائية.