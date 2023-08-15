جثة مرمية في ساقية على طريق الغازية

وقد حضرت الى المكان فرق الإسعاف والقوى الأمنية، بانتظار حضور الأدلة الجنائية.
اصدر النائب أديب عبد المسيح بيانا جاء فيه: "لمّا كنت، ولا أزال وسأبقى، على إيماني والتزامي بالقِيَم الدينية والاجتماعية التي تربّيت ونشأت عليها، كما وأنشأت أسرتي وأقوم بتربية أولادي على أساسها.
أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية في امن الدولة في الضنية، السوري م. ع.، الذي كان متواريا عن الأنظار وبحقه عدة مذكرات جلب وخلاصات أحكام، وأودع الجهات القضائية المختصة.
توفي النائب السابق حسن علوية عضو المجلس الاستشاري في حركة أمل ووالد المديرِ العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية.