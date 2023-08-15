رجل قتل زوجته بالسكين في منزل ذويها في عين الحلوة



اقدم المدعو "و . و" على نحر زوجته بالسكين في منزل ذويها في حي البركسات داخل مخيم عين الحلوة ، وما لبثت الزوجة أن فارقت الحياة ، وتم نقل جثتها إلى مستشفى الهمشري