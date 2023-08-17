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محليات

كيف سيكون الطقس خلال الأيام المُقبلة؟

2023-08-17 | 02:26
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كيف سيكون الطقس خلال الأيام المُقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الأيام المُقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة خاصة في المناطق الداخلية ( فوق معدلاتها بحدود ال ٧ درجات) مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ما يزيد الشعور بالحرّ في المناطق الساحلية وارتفاع درجات الحرارة الدنيا مما يجعل الحرارة المحسوسة فوق ال٤٠ درجة خلال الليل ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحياناً، تخف وتيرتها خلال عطلة نهاية الاسبوع ومن المتوقع ان يشتدّ تأثيرها مجدداً اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر اب بين ٢٥ و ٣٣ درجة وفي زحلة بين ١٨ و ٣٥ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحية وتراجع بسيط بنسبة الرطوبة بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة في المناطق الداخلية ويتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات المتوسطة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية خلال الفترة الصباحية والليل.

الجمعة: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية خلال الليل.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة حيث يخف تأثير موجة الحر نسبياً.
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