"الجمهورية": في هذه الحال... ميقاتي سيلجأ الى الاعتكاف

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيلجأ الى الاعتكاف في حال استمرار البعض في إعاقة مهمات حكومته التي لم تتجاوز حدود صلاحياتها، وانّ كل ما اتخذته حتى الآن من قرارت واجراءات كان لتسيير شؤون الناس والدولة في ظل الانهيار السائد على كل المستويات.

الى ذلك فيما أبدت اوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، استغرابها لِتغيّب "التيار الوطني الحر" عن الجلسة التشريعية التي لم تنعقد امس لعدم توافر نصابها، لافتة إلى انّ بري كان مُتجاوباً مع طرح قوانين تهمّ "التيار"، لكنّ الاخير أصَرّ على التعاطي بسلبية.

وفي هذا السياق قالت اوساط سياسية مطلعة لـ"الجمهورية" ان تعذّر انعقاد الجلسة التشريعية امس «هو مؤشّر الى أنّ أوان تقديم التنازلات لم يَحِن بعد، وبالتالي فإنّ احداً لن يستهلك أوراقه الآن في انتظار ما سيؤول اليه حوار لودريان والحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر".