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محليات

هاشم: لضرورة إيلاء المهن الحرفية اهتماماً خاصاً

2023-08-20 | 06:54
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هاشم: لضرورة إيلاء المهن الحرفية اهتماماً خاصاً
هاشم: لضرورة إيلاء المهن الحرفية اهتماماً خاصاً

شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، على "ضرورة إيلاء الحكومة والوزارات المعنية، المهن الحرفية اهتماماً خاصاً، ليس لما تساهم به من تأمين فرص عمل مطلوبة في هذا الزمن، بل لأن هذه الحرف من تاريخ هذا الوطن وتراثه، الذي لا بدّ من إنعاشه والتمسك به لبناء المستقبل المضيء".

جاء ذلك، في كلمة للنائب هاشم خلال مشاركته في افتتاح معرض راشيا الفخار الحرفي والزراعي، الذي أقامته بلدية راشيا الفخار، بمشاركة  النائب قاسم هاشم، والنائب الياس جرادة، وقائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الجنرال هيريرو،  وقائد الكتيبة الهندية الكولونيل غوصين، رؤساء بلديات ومخاتير، وفعاليات إجتماعية، تربوية، واقتصادية، رجال دين، وعدد من أبناء منطقة حاصبيا والعرقوب.

أضاف النائب هاشم: "ما نشهده اليوم في راشيا، هو صورة لبنان الجمال والإبداع، فهذه الحرف تعكس إبداع أبناء هذه الأرض الجنوبية في قرى العرقوب، ليس في ما بين ايديهم من فنٍ حرفي بكل تنوعه، إنما في إبداعهم بإبراز هوية الإنتماء للوطن، حيث دفنت الفوارق والمصالح والإنقسامات، لتعلو على هذا التراب الجنوبي، الوحدة في التنوع والأخوة في العلاقات بين أبناء هذه القرى بكل انتماءاتها الطائفية والحزبية، فإذا أراد البعض ان يتعرف إلى حقيقة العلاقات بين مكونات لبنان، فليأتوا الى الجنوب وخاصة العرقوب، ليتلقوا دروساً في الإنتماء الوطني الصحيح، حيث الإنتماء للارض والانسان".
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محليات

قاسم هاشم

كتلة التنمية والتحرير

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