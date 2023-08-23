كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خاصة في الداخل حيث تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها ب ٥ درجات في حين تلامس درجات الحرارة القصوى معدلاتها ساحلاً وتتخطاها في المناطق الساحلية الشمالية مترافقة برطوبة متوسطة ودرجات حرارة دنيا مرتفعة (خلال الليل) ومن المتوقع ان يخف تأثيرها تدريجياً.

وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ونصحت بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.



ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر اب بين 25 و 33 درجة وفي زحــلـة بين 18 و 35 درجة مئوية.



الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل (بحيث تتراجع الحرارة بحدود درجتين) وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات على الساحل الشمالي، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.



الجمعة: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية مع بقاء تكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات.



السبت: غائم جزئياً مع رياح ناشطة أحياناً و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات في حين يستمر تأثير الكتل الحارة على الدخل بحيث تبقى فوق معدلاتها بحدود ال 4 درجات.



الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل بحيث تعود لتلامس معدلاتها لشهر أب ورياح ناشطة احياناً واحتمال تساقط امطار خفيفة ليل الاحد/ الاثنين .