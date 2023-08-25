جعجع: لن نقبل بتمييع التحقيق في جريمة قتل الحصروني

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، عائلة الشهيد الياس الحصروني في حضور الموفد الخاص لرئيس "القوات" إلى منطقة الجنوب جان العلم، المرشح السابق في دائرة حاصبيا مرجعيون فادي سلامة ومسؤول التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في حزب "القوات" عماد خوري.