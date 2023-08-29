النهار: لودريان سيصل إلى بيروت في 11 أيلول المقبل

كشف مصدر فرنسي رفيع لصحيفة النهار، أن "لودريان سيصل الى بيروت في 11 أيلول المقبل".

وقال المصدر ان "الاسئلة التي وجهها لودريان في رسالته الى النواب هي تثبيت رسمي لمواقف النواب حول معلومات سبق ان حصل عليها لودريان".



واعرب مسؤول فرنسي رفيع آخر عن قناعته بأن "فرنسا ستنجح في مسارها في لبنان وانه سيتم انتخاب رئيس".





الى ذلك سألت "النهار" المسؤول عن تمني الرئيس الفرنسي ماكرون في خطابه امام السفراء الفرنسيين في العالم توقف ايران عن زعزعة استقرار الامن في المنطقة واذا كان يعتقد ان ايران قد تتوقف عن ذلك في لبنان فقال المسؤول بصراحة انه "لا يعتقد انها ستتوقف عن ذلك في لبنان" .