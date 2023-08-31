ماذا تحمل زيارة عبد اللهيان الى لبنان؟

وقبل ساعات من وصول عبد اللهيان إلى لبنان أشارت صحيفة "نداء الوطن" من مصادر مواكبة لزيارة المسؤول الايراني، أنّ المقصود من الزيارة في ما يتصل بالشأن اللبناني "القول إنّ الدور الايراني بنَّاء وليس لزعزعة الاستقرار، ويدعم الحلول المتفق عليها للملف الرئاسي التي تنبع من الداخل".

وقالت المصادر للصحيفة عينها إنّ عبد اللهيان "المسؤول عن الملف النووي وتبادل الأسرى بين إيران وأميركا والعلاقات مع السعودية، سيقدّم معطيات جديدة، ولا سيما في ما يتعلق بحرب اليمن". وأضافت ان الوزير الايراني الذي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الشهر يجري محادثات مع "حزب الله" في شأن اليمن، "وهو آتٍ بأفكار يفترض أن يجيبه عنها "الحزب" الذي تربطه علاقة بـ"أنصار الله" في اليمن".