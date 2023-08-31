الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

ماذا تحمل زيارة عبد اللهيان الى لبنان؟

2023-08-31 | 01:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا تحمل زيارة عبد اللهيان الى لبنان؟
ماذا تحمل زيارة عبد اللهيان الى لبنان؟

يصل الى بيروت قبل ظهر اليوم وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان على أن يكون اللقاء الأول له مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقبل ساعات من وصول عبد اللهيان إلى لبنان أشارت صحيفة "نداء الوطن" من مصادر مواكبة لزيارة المسؤول الايراني، أنّ المقصود من الزيارة في ما يتصل بالشأن اللبناني "القول إنّ الدور الايراني بنَّاء وليس لزعزعة الاستقرار، ويدعم الحلول المتفق عليها للملف الرئاسي التي تنبع من الداخل". 

وقالت المصادر للصحيفة عينها إنّ عبد اللهيان "المسؤول عن الملف النووي وتبادل الأسرى بين إيران وأميركا والعلاقات مع السعودية، سيقدّم معطيات جديدة، ولا سيما في ما يتعلق بحرب اليمن". وأضافت ان الوزير الايراني الذي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الشهر يجري محادثات مع "حزب الله" في شأن اليمن، "وهو آتٍ بأفكار يفترض أن يجيبه عنها "الحزب" الذي تربطه علاقة بـ"أنصار الله" في اليمن".

مقالات ذات صلة
ماذا تحمل زيارة عبد اللهيان الى لبنان؟

محليات

نبيه بري

عبد اللهيان

ايران

دمشق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجمهورية : هوكشتاين نقل رسالة الأمريكي
إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة في 31 اب 2023

اقرأ ايضا في محليات

حاكم مصرف لبنان بالانابة يصدر بياناً..ماذا في تفاصيله؟
07:14

حاكم مصرف لبنان بالانابة يصدر بياناً..ماذا في تفاصيله؟

حاكم مصرف لبنان بالانابة يصدر بياناً..ماذا في تفاصيله؟

07:14

حاكم مصرف لبنان بالانابة يصدر بياناً..ماذا في تفاصيله؟

حاكم مصرف لبنان بالانابة يصدر بياناً..ماذا في تفاصيله؟

يعقوب في ذكرى والده والامام الصدر: الرئيس بري يتحمل نتائج القضية سلباً او ايجاباً
07:02

يعقوب في ذكرى والده والامام الصدر: الرئيس بري يتحمل نتائج القضية سلباً او ايجاباً

اكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في مؤتمر صحفي، "في ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر والشيخ يعقوب، أن الإمام الصدر والشيخ يعقوب كانا أكبر أعداء للحرب الأهلية، وقد تصدوا بوجهها، ورفض الامام الصدر حتى مغادرة مبنى المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، حتى وصول الخطر إليه شخصيا. وقد اتم الشيخ محمد يعقوب اول وقف لإطلاق النار بين الشياح وعين الرمانة وأزال المتاريس، يرافقه المرحوم داني شمعون، واستشهد يومها معهم الملازم اول كنج وما كان اعتصام مسجد الصفا وانقطاع الامام عن الطعام والشراب الا رفضا أخلاقيا وانسانيا للحرب".

07:02

يعقوب في ذكرى والده والامام الصدر: الرئيس بري يتحمل نتائج القضية سلباً او ايجاباً

اكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في مؤتمر صحفي، "في ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر والشيخ يعقوب، أن الإمام الصدر والشيخ يعقوب كانا أكبر أعداء للحرب الأهلية، وقد تصدوا بوجهها، ورفض الامام الصدر حتى مغادرة مبنى المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، حتى وصول الخطر إليه شخصيا. وقد اتم الشيخ محمد يعقوب اول وقف لإطلاق النار بين الشياح وعين الرمانة وأزال المتاريس، يرافقه المرحوم داني شمعون، واستشهد يومها معهم الملازم اول كنج وما كان اعتصام مسجد الصفا وانقطاع الامام عن الطعام والشراب الا رفضا أخلاقيا وانسانيا للحرب".

عدوان: ما حصل بجلسة الهيئة الاتهامية للنظر بالادعاء على سلامة من أكبر فضائح قصر العدل
06:34

عدوان: ما حصل بجلسة الهيئة الاتهامية للنظر بالادعاء على سلامة من أكبر فضائح قصر العدل

شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عدوان​، على أنّ "ما حصل يوم الثّلاثاء في جلسة الهيئة الاتهامية أثناء النّظر في الادّعاء على حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​، فضيحة من أكبر الفضائح الّتي عرفها ​قصر العدل​".

06:34

عدوان: ما حصل بجلسة الهيئة الاتهامية للنظر بالادعاء على سلامة من أكبر فضائح قصر العدل

شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عدوان​، على أنّ "ما حصل يوم الثّلاثاء في جلسة الهيئة الاتهامية أثناء النّظر في الادّعاء على حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​، فضيحة من أكبر الفضائح الّتي عرفها ​قصر العدل​".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023