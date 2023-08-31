هوكستين: يمكننا الآن العمل على ترسيم الحدود البرية

حان الوقت لمراجعة إتفاق الإطار الذي وُضع للتوصّل إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية أيضًا، وبعد أن تمكّنا من ترسيم الحدود البحرية، يمكننا الآن العمل على ترسيم الحدود البرية. والآن بما أننا وصلنا خلال الأشهر الماضية إلى اتفاق وتم تطبيقه بشكل سلس مع تحقيق المكاسب، فمن الطبيعي الإنتقال إلى الحوار حول باقي المندرجات بحسب التصور الذي وضعته الحكومة اللبنانية.وأضاف: في اليومين الماضيين كنت هنا للإستماع إلى وجهات نظرالحكومة اللبنانية وانتقلت أيضًا إلى الجنوب وزرت الخط الأزرق لأفهم وأتعلّم أكثر ما هو المطلوب للوصول إلى نتيجة وحان الوقت للإستماع إلى الطرف الآخر حول وجهة نظرهم وذلك لوضع تصوّر عمّا إذ كان هناك فرصة لإتمام الإتفاق.واشار الى ان الولايات المتحدة تدعم دائمًا السياسة التي تؤدي إلى الإستقرار والأمن وتبحث إمكان حلّ النزاع الحدودي الطويل الأمد بين لبنان و"إسرائيل" ما يعود بالفائدة على لبنان الذي يجب أن يطبّق الإصلاحات السياسية والاقتصادية.واعتبر انه إذا استطعنا أن نطابق هذا الأمر مع الأمن وتحديدًا ما يتعلّق بأمن باقي دول العالم يعني أن لبنان مستعد ومنفتح للإستثمار ما فيه مصلحة الجميع لذا أعتقد أنني أغادر البلد بكّم كبير من الإقتراحات وآمل أن يكون هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذا الحوار.