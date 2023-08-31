باسيل: ما سمعنا من بري "جيّد وإيجابي"

ذكر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء الكورة، بخطر النزوح السوري على لبنان.



وانتقد باسيل طريقة التعاطي العسكري مع إعادة النازحين قائلا: بدل الإصرار على إعادتهم على سوريا يعيدونهم الى لبنان وهناك مصالح شخصية تتقاطع مع توطين النازحين السوريين ونرى المشاهد من شدرا الى البقاع.



وأضاف: نبهت منذ العام ٢٠١١ إلى خطر النزوح ونطالب الحكومة بإعلان الإستنفار العام للمعالجة والتوجه للإتحاد الأوروبي والجامعة العربية لطلب مساعدة لبنان والحكومة السورية لضبط الحدود من جهتها.. وأين سيسكن مليون نازح جديد في فصل الشتاء؟.



وتابع باسيل: أنصح المسؤولين "ما يركضوا ورا مطلب اسرائيل" بمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرية ويجب أن يكون ثمن هذا الأمر فك السياسية الدولية التي تقضي بتوطين النازحين في لبنان.



وقال: كان شرطنا للمشاركة في الحوار أن يفضي الى توافق أو تنافس ديمقراطي وما سمعنا اليوم من رئيس المجلس جيّد وإيجابي" واذا كان هيك انشالله بكون عنا رئيس بشهر أيلول".

