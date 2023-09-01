جريمة تهزّ عرسال.. "قتل زوجتهُ بطريقة وحشيّة"





أقدم المدعو "ع.ر.غ" على قتل زوجته الأولى "س. ح" في بلدة عرسال، نتيجة خلافات عائلية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام".



وذكرت المعلومات أنَّ الجاني ضرب زوجته بآلة حادة على رأسها ما أدى الى وفاتها على الفور.