إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة في 4 أيلول 2023

النهار

يتحدث نائب معارض أنه بات بإمكان النائبين ملحم خلف ونجاة عون مغادرة المجلس حين يتم تأكيد خبر انعقاد الجلسات المفتوحة للانتخاب لأنه كان مطلبهما الأساس.

يراهن البعض على تنازلات إيرانية في الملف الرئاسي في مقابل تخفيف الضغوط عن خطوط امداداتها والتخفيف من الضربات الإسرائيلية على مواقعها ومخازنها في سوريا.

لوحظ أن سفيرة دولة كبرى وعلى رغم انتهاء مهمتها فإنها تواكب الملف الرئاسي الى حين انتخاب رئيس جديد، ودورها أساسي في "اللقاء الخماسي" والملف اللبناني عموماً.

نُقل عن مرجع سياسي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تظهير أسماء رئاسية جديدة في موازاة حرق أسماء متداولة.

نقل خبير في الشؤون الفرنسية أن خلافاً، بل تباعداً بمعنى أدق، نشأ بين قصر الاليزيه والخارجية الفرنسية على خلفية تعيين موفد رئاسي الى لبنان من دون اي تنسيق مع الخارجية.

يردد مسؤول حزبي أن المناصرين الذين خسرهم في الانتخابات السابقة لمصلحة قوى التغيير سيستعيدهم حتماً بعدما فشل الاخرون في تحقيق آمال الشباب الذين راهنوا عليهم.

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الجمهورية

قال ديبلوماسي لبناني إن الإدارة الأميركية وضعت 3 أهداف من ضمنها إقفال الملف الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

إعترف مسؤول رسمي بالتقصير في تظهير حقائق تتصل بملف دبلوماسي.

تخوّف ناشط سياسي معروف ألاّ يتم انتخاب رئيس للجمهورية، إلاّ بعد حدث خطير نافياً معرفته بطبيعته.

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اللواء

يعتبر قطب سياسي مخضرم أن مبادرة "الحوار والإنتخاب" في سبعة أيام، ليست بعيدة عن الأجواء التي حملها إلى بيروت وزير الخارجية الإيراني بعد محادثاته مع ولي العهد السعودي!

يُتابع رئيس تيار سياسي مسيحي بقلق حجم التجاوب مع "مبادرة برّي"، لأن نجاحها يقضي على ما تحقق من الحوار الجاري حالياً مع حليف سابق، ويُسقط ما طالب به في ورقة المفاوضات بينهما!

قرَّر مرشح رئاسي وقف إتصالاته الخارجية، وتجميد نشاطه الداخلي، بعد الإيحاءات الأميركية التي أحاطت بقائد الجيش كمرشح تسوية!

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نداء الوطن

عمدت الحكومة في مشروع موازنة 2024 إلى ممارسة "هيركات" على ودائع اللبنانيين بالعملات الصعبة والمفتوحة بتاريخ سابق لـ18-10-2019، حيث أجازت تسديد الضرائب والغرامات من هذه الحسابات على أساس قيمة الدولار أقل بـ40% من سعره على منصة صيرفة..

يتردد أنّ عدداً من المدراء في المصارف يتقدمون باستقالاتهم بعدما أوقف مصرف لبنان منصة صيرفة التي كانوا يستخدمونها لتحقيق عمليات مالية عبر استخدام غير قانوني لحسابات بعض عملائهم.

علم أنّ مسؤولاً أمنياً سابقاً ابتكر مناسبة عائلية لحشد جمهور، إلّا أنّ النتائج جاءت محبطة جداً.

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البناء

توقع مرجع أمني في إحدى دول المنطقة أن تتسع المواجهة بين العشائر العربية والأكراد في مناطق عراقية وسورية رغم المحاولات الأميركية للسيطرة على المواجهات والتقدم بصيغ لتقاسم النفوذ الأمني والعائدات المالية. وقال إن الوضع يشبه ما جرى في جبل لبنان بين الجماعات المسلحة من المسيحيين والدروز في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي فشل في إدارة الصراع واضطر للانسحاب وخرج خاسراً هو والأميركي بالنتيجة بسقوط اتفاق 17 أيار ورحيل المارينز.