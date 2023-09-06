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محليات

"الجمهورية": رسالة من بري الى الراعي وهذا ما تضمنته

2023-09-06 | 00:54
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&quot;الجمهورية&quot;: رسالة من بري الى الراعي وهذا ما تضمنته
"الجمهورية": رسالة من بري الى الراعي وهذا ما تضمنته

رسالة من بري الى الراعي وهذا ما تضمنته

لفتت صحيفة "الجمهورية" الى انه في إطار التحضير للحوار، كُشف النقاب امس عن رسالة بعث بها رئيس مجلس النواب نبيه بري بواسطة موفد له إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، تضمنت توجّهاته إزاء الاستحقاق الرئاسي.

وفي معلومات لـ"الجمهورية"، انّ البطريرك تلقّى هذه الرسالة خلال الأسبوع الأخير من آب المنصرم، وتضمنت خريطة الطريق التي سيعتمدها رئيس المجلس ابتداءً من مطلع ايلول الجاري، لتنفيذ مبادرته الحوارية ـ الانتخابية التي أطلقها في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، وذلك في خلال النصف الثاني من هذا الشهر، في حال لقيت التجاوب المطلوب.

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"الجمهورية": رسالة من بري الى الراعي وهذا ما تضمنته

محليات

نبيه بري

البطريرك الراعي

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ميقاتي يلتقي لازارو على رأس وفد من اليونيفيل
03:12

ميقاتي يلتقي لازارو على رأس وفد من اليونيفيل

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء، في السرايا، قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.

03:12

ميقاتي يلتقي لازارو على رأس وفد من اليونيفيل

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء، في السرايا، قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.

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