"الجمهورية": رسالة من بري الى الراعي وهذا ما تضمنته

لفتت صحيفة "الجمهورية" الى انه في إطار التحضير للحوار، كُشف النقاب امس عن رسالة بعث بها رئيس مجلس النواب نبيه بري بواسطة موفد له إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، تضمنت توجّهاته إزاء الاستحقاق الرئاسي.

وفي معلومات لـ"الجمهورية"، انّ البطريرك تلقّى هذه الرسالة خلال الأسبوع الأخير من آب المنصرم، وتضمنت خريطة الطريق التي سيعتمدها رئيس المجلس ابتداءً من مطلع ايلول الجاري، لتنفيذ مبادرته الحوارية ـ الانتخابية التي أطلقها في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، وذلك في خلال النصف الثاني من هذا الشهر، في حال لقيت التجاوب المطلوب.