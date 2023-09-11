بو حبيب يستقبل قائد قوات اليونيفيل أرولدو لازارو

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل )الجنرال ارولدو لازارو والوفد المرافق، وشدد الوزير بوحبيب خلال اللقاء على الاهمية التي يوليها لبنان لدور اليونيفيل واستمرار مهامها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ممثلّة بالجيش اللبناني، في سبيل حفظ وتعزيز الامن والاستقرار في الجنوب.

من جهّته، أكّد الجنرال لازارو على إستمرار اليونيفيل بأداء مهامها وفقا للتفويض الممنوح لها بموجب القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، حيث تأتي حرية حركتها بالتنسيق مع الجيش اللبناني من ضمن احترام السيادة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على جميع الاراضي اللبنانية.