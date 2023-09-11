حزب الله يوقف مشتبها جنوبيا بتعامله مع إسرائيل

علمت الجديد ان جهاز الامن في حزب الله ، قام بتوقيف شاب مشتبه بتعامله مع إسرائيل ، يدعى (م ط د) في العقد الثالث من العمر من بلدة مجدل زون في قضاء صور ، وجرى تسليمه اليوم الى الاجهزة الامنية اللبنانية .

وذكر : عدد من الاشخاص في بلدة مجدل زون إن الشاب الذي تم نشر صورة له ، يقيم في المانيا ، وياتي بشكل دوري إلى لبنان ، وقد تم مراقبته منذ فترة طويلة ، حيث كان يستاجر شقق وسيارات في أكثر من مكان في منطقة صور ، وحيازته أرقام هواتف غير مسجلة ، ويقوم بتحديد إحداثيات لمراكز محددة طلبها منه مشغليه الاسرائيليين .

وقالت : المصادر ان الدر جرى توقيفه في بيروت ، وعلى الارجح عند قدومه إلى لبنان عبر مطار بيروت من قبل جهاز الامن في حزب الله .