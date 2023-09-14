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محليات

البخاري يستقبل نظيره القطري في مقر اقامته باليرزة

2023-09-14 | 05:11
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البخاري يستقبل نظيره القطري في مقر اقامته باليرزة
البخاري يستقبل نظيره القطري في مقر اقامته باليرزة

البخاري يستقبل نظيره القطري في مقر اقامته باليرزة

استقبل السفيرالسعودي لدى لبنان وليد بخاري في مقر إقامته باليرزة اليوم، سفير قطر الجديد لدى  لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. 

وفي بداية اللقاء رحب  بخاري بنظيره القطري متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلاده لدى لبنان كما جرى استعراض العلاقات الثنائية الاخوية بين البلدين الشقيقين. 
واستعرض اللقاء آخر تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية  لاسيما الملف الرئاسي اللبناني وضرورة  إنجاز ه ليعود  لبنان بلدا فاعلا في محيطه العربي والاقليمي إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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وليد البخاري

السفير القطري

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