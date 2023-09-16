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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2023-09-16 | 01:11
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

 

يقول مراقبون أن قضية مناقصة البريد الملغاة للمرة الثالثة تحولت صراعاً سياسياً مالياً بين شركة أفريقية تخص نجل أحد النافذين والشركة الفرنسية الفائزة التي تطمح لخلافة مجموعة ميقاتي – سرادار في “ليبان بوست.

 

لوحظ أن نائباً في تكتل “الجمهورية القوية” يسجل حضوراً في الأشرفية هو الأبرز سياسياً وخدماتياً بعيداً من الضجيج السياسي والإعلامي.

 

يردد مرجع سياسي في مجالسه أن انتخاب رئيس للجمهورية بات قاب قوسين أو أدنى، والمرحلة لتطييب الخواطر وإعطاء التطمينات والضمانات.

 

اللواء

 

سارعت سفيرة دولة كبرى للقيام بمراجعات سريعة رفضاً لإجراء الحكومة والقوى الأمنية لمنع دخول النازحين السوريين الجدد!

 

يتجه مصرف لبنان لتوفير رواتب الموظفين العاملين ومعاشات التقاعد بالدولار، ريثما تنتهي ترتيبات العمل للمنصة الجديدة.

 

فُهم من نائب بارز أن مهمة صندوق النقد وصلت الى حائط مسدود في ضوء الخلافات إزاء أموال المودعين.

 

 

 

نداء الوطن

 

 علم أنّ مواقف النواب السنّة من الحوار في اللقاء الذي نظّمه السفير السعودي وليد البخاري، انقسمت إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تؤيد الحوار وتراه ممراً إلزامياً، ومجموعة ترفضه بالمطلق بحجة التجارب السابقة غير المشجعة ومنعاً لتكريس أعراف جديدة، ومجموعة ثالثة بدت وسطية في مقاربتها.

 

 يقال إنّ سفيراً غربياً عيّن مؤخراً يحتاج إلى وقت طويل كي يحيط بالملف اللبناني من كل جوانبه وتعقيداته، وذلك على عكس سلفه الذي اتسم بالفِطنة.

 

 يتردد أنّ نائباً يحتلّ موقعاً بارزاً اختار التمايز عن تكتله النيابي لخشيته من التعرّض لعقوبات أميركية أسوة برئيس التكتل.

 

 

 

الجمهورية

 

 لاحظت أوساط سياسية مدى إمساك إحدى الدول الخليجية بزمام الأمور على الصعيد الخليجي وبدا واضحاً زيارة سفير عِّين جديداً لسفيرها في نفس الدولة.

 

 لا يتردد مسؤول في »فتح« عن التلميح إلى دور ملتبس لحركة فلسطينية منافسة في أحداث عين الحلوة

 

يتحدث تقرير خطير عن وصول عناصر متطرفة إلى لبنان من بلدان عدة بعضها غير عربية عبر المعابر غير الشرعية.

 

 

 

الأنباء

 

مواكبة اقليمية حثيثة لتفاصيل لبنانية ولقاء حصل في الساعات الماضية دليل على ذلك.

 

 

فريق سياسي يحرص في الايام الأخيرة على مهاجمة شخصية غير مدنية لأغراض سياسية

 

 

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