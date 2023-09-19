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محليات

بوحبيب شارك في الاجتماع الوزاري العربي في نيويورك

2023-09-19 | 02:21
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بوحبيب شارك في الاجتماع الوزاري العربي في نيويورك
بوحبيب شارك في الاجتماع الوزاري العربي في نيويورك


تابع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب اجتماعاته، على هامش أعمال الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فالتقى الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط  ناصر كامل الذي دعاه للمشاركة في الاجتماع الوزاري القادم للاتحاد المزمع عقده في تشرين الثاني المقبل في برشلونة، وإستعرض معه جدول الاعمال والمواضيع المزمع بحثها.
كما شارك في الاجتماع الوزاري العربي حيث تم بحث القضايا العربية المشتركة، لا سيما الاوضاع في فلسطين المحتلة. 
ولبى دعوة المستشار الالماني أولاف شولتز لحضور حفل استقبال أقامه على شرف كبار الشخصيات المشاركة لمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام المانيا الى الامم المتحدة.
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