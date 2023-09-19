الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

"النهار": يؤكد أحد السياسيين العائدين من واشنطن أن كلمة الفصل رئاسياً هي لدى الإدارة الأميركية وستخرج إلى العلن في وقت غير بعيد

2023-09-19 | 02:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;النهار&quot;: يؤكد أحد السياسيين العائدين من واشنطن أن كلمة الفصل رئاسياً هي لدى الإدارة الأميركية وستخرج إلى العلن في وقت غير بعيد
"النهار": يؤكد أحد السياسيين العائدين من واشنطن أن كلمة الفصل رئاسياً هي لدى الإدارة الأميركية وستخرج إلى العلن في وقت غير بعيد

هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية


النهار

أوقف فرع المعلومات دركياً في قوى الأمن الداخلي بتهمة تهريب نازحين من البقاع الغربي لبيروت علماً أنه يعمل على سيارة تاكسي خلال إجازته.
يؤكد أحد السياسيين العائدين من واشنطن أن كلمة الفصل رئاسياً هي لدى الإدارة الأميركية وستخرج إلى العلن في وقت غير بعيد.
يقول وزير سابق أن الاسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية ستنحصر باربعة، اثنان عسكريان واثنان مدنيان، وسيتم الاختيار النهائي في ما بينهم.
يؤكد سياسي مخضرم أن السعودية لن تعطي قطر ورقة الحل اللبنانية ما يعني أن مهمة الموفد القطري قد تتعثر ما لم يكن موفداً من الخماسية.
يقوم حزب ممانع بارز بتوزيع مادة المازوت في معظم المناطق بأسعار مغايرة للسوق وبأقل كلفة.


الجمهورية

يقول خبير في الشأن المالي إن الحكومة اللبنانية ستعتمد سياسة المماطلة مع صندوق النقد الدولي حتى تظهر نتائج الحفرفي البلوك 9، ويتبين لها إمكان الإستغناء عن الإتفاق مع الصندوق.
أكدت معلومات دبلوماسية أن موقف دولتين جارتين معنيتين بإستحقاق لبناني كبير ليستا على "نفس الموجة"، خلافاً لما يشاع.
قوبل موقف أدلى به عضو كتلة نيابية بارزة، بإعتراض شديد داخل كتلته. 



اللواء

بات بحكم المؤكد بأن تياراً سياسياً ليس بوارد تسهيل مهمة موفد رئاسي غربي.
لاحظت أوساط معنية أن الشلل القضائي ساهم أيضاً بإطفاء قضية ملاحقة مسؤول نقدي سابق.
ما تزال أصداء ما دار في كواليس الإجتماعات بين بعثة صندوق النقد الدولي والسياسيين والماليين اللبنانيين تتوالى في أجواء فضائح الاداريين السياسية والمالية.


نداء الوطن

تدخلت مرجعية دينية لثني سفير في وزارة الخارجية عن قراره بالاستقالة بعدما تلقى عرضاً للعمل في الخارج.
يقول دبلوماسيون عرب في مجالسهم إنّهم لا يرون امكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال العام الحالي، والأرجح أنّ الاستحقاق مؤجل للعام المقبل.
يقال إنّ وزيراً غاب لفترة عن مجلس الوزراء، وشارك في الجلسة الأخيرة، فاجأ المشاركين من الوزراء بحجم "التنفيخ" الحاصل في وجهه.



البناء
قال دبلوماسي خليجي إن النفي الأميركي للأبعاد السياسية لصفقة التبادل مع إيران مجرد موقف إعلامي لأن ركيزة الاتفاق تقوم على عدم ممانعة واشنطن بتمكين إيران مالياً واقتصادياً بما يلغي مفاعيل العقوبات التي تتخذ من الملف النووي عنواناً مقابل تحقيق مصالح أميركية لا تتصل بالملف النووي ما يعني أن تفاهمات إقليمية أميركية إيرانية مصلحية يمكن ان تنتج اتفاقاً يلغي العقوبات وأن الملف النووي يمكن أن يستعمل كعنوان.
قال مصدر نيابي إن سقوط ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور بات محسوماً، لكن محاولة استخدامه لإسقاط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية قد فشلت وصارت الرئاسة محصورة بين اثنين هما فرنجية وقائد الجيش الذي يقول عن فرضية ترشيحه أحد خبراء الدستور أنه يفهم الترشيح سياسياً ووطنياً، لكنه لا يستطيع فهم كيف يجمع البعض بين دعم هذا الترشيح والدعوة إلى احترام الدستور؟



الأنباء
خطوة استعراضية كانت بدأت لهدف شعبوي انتهت إلى الفشل باعتراف من أقدم عليها.
مقالات ذات صلة
"النهار": يؤكد أحد السياسيين العائدين من واشنطن أن كلمة الفصل رئاسياً هي لدى الإدارة الأميركية وستخرج إلى العلن في وقت غير بعيد

محليات

النهار

الديار

الاخبار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الديار": الموفد القطري يقوم بمساع غير معلنة لاقناع "الثنائي الشيعي" بالسير بجوزيف عون
ارتفاع إضافي في أسعار المحروقات

اقرأ ايضا في محليات

بالصور- وفد نيابي يجول على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول
10:46

بالصور- وفد نيابي يجول على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول

اعلنت قيادة الجيش ان وفداً نيابياً جال على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول.


10:46

بالصور- وفد نيابي يجول على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول

اعلنت قيادة الجيش ان وفداً نيابياً جال على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول.


يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023