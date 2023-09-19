"النهار": يؤكد أحد السياسيين العائدين من واشنطن أن كلمة الفصل رئاسياً هي لدى الإدارة الأميركية وستخرج إلى العلن في وقت غير بعيد

هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية